سفير طهران في لندن ينفي تقديم ضمانات بشأن الإفراج عن الناقلة ‎“غريس1″

نفى السفير الإيراني في لندن حميد بعيدي نجاد، يوم الخميس، أن تكون طهران قدمت ضمانات مكتوبة بشأن الإفراج عن ناقلة غريس1 التي احتجزتها البحرية البريطانية مطلع تموز يوليو الماضي قبالة مضيق جبل طارق، وجرى الإفراج عنها اليوم.

ونقلت وسائل إعلام إيرانية عن بعيدي نجاد، قوله: ”طهران لم تقدم أي تعهدات أو ضمانات مكتوبة بشأن الإفراج عن الناقلة غريس1 أو وجهتها“.

وأضاف السفير الإيراني: ”منذ البداية أكدنا أن الناقلة غريس1 لم تكن متوجهة إلى سوريا، ولم نقدم أي ضمانات بهذا الشأن حتى لو كانت متجهة إلى هناك“.

وكانت وسائل إعلامية ذكرت في وقت سابق أن السلطات الإيرانية قدمت تعهدًا مكتوبًا للحكومة في جبل طارق؛ من أجل الإفراج عن الناقلة الإيرانية.

وذكرت وزارة الخارجية البريطانية: ”أخذنا علمًا بإفراج سلطات جبل طارق عن ”غرايس1“ والخطوات المتخذة لمنع نقلها النفط إلى سوريا.. لن نسمح لإيران أو غيرها بتجاوز العقوبات المفروضة على سوريا”.