أمريكا: الاتفاق مع تركيا حول إقامة منطقة آمنة بسوريا سينفذ على مراحل

المصدر: ا ف ب

أعلن متحدث باسم البنتاغون، الأربعاء، أن اتفاقًا بين تركيا وأمريكا، لإقامة منطقة آمنة في شمال غرب سوريا، سيتم تنفيذه بشكل تدريجي، مشيرًا إلى أن بعض العمليات المتعلقة بالاتفاق ستبدأ في وقت قريب.

وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية، شون روبرتسون: ”نراجع في الوقت الحالي الخيارات حول مركز التنسيق المشترك مع نظرائنا العسكريين الأتراك“.

وأضاف أن ”آلية الأمن سيتم تنفيذها على مراحل“.

وتابع أن ”الولايات المتحدة جاهزة لبدء تنفيذ بعض الأنشطة بسرعة في الوقت الذي نتابع فيه المحادثات مع الأتراك“.

ووفقًا لشروط الاتفاق الذي تم التوصل إليه الأسبوع الماضي بين أنقرة وواشنطن، فإن السلطات ستستخدم مركز التنسيق الذي سيكون مقره في تركيا من أجل الإعداد لمنطقة آمنة شمال سوريا.

والهدف من وراء هذه المنطقة هو إنشاء منطقة عازلة بين الحدود التركية والمناطق التي تسيطر عليها وحدات حماية الشعب الكردية، وهي قوات مدعومة من واشنطن لكن أنقرة تصنفها على أنها منظمة إرهابية.

وعارض الجنرال المتقاعد جوزيف فوتيل، الرئيس السابق للقيادة المركزية الأمريكية حتى آذار/ مارس الماضي، بشكل علني سيطرة تركيا على منطقة كهذه.

وحذر فوتيل في مقالة رأي نشرها موقع ”ناشونال انترست“ الإثنين، من أن منطقة آمنة سورية تسيطر عليها تركيا ”ستخلق مشاكل أكثر لكل الأطراف هناك“.

وقال فوتيل في مقالته التي كتبها بالاشتراك مع الخبيرة في الشؤون التركية في جامعة جورج واشنطن، غونول طول، إن ”فرض منطقة أمنية بعمق عشرين ميلًا (30 كيلومترًا) شرق الفرات، ستكون له نتائج عكسية، منها على الأرجح التسبب بنزوح 90% من السكان الأكراد، ومفاقمة الوضع الإنساني الذي يشكل حاليًا تحديًا بالغًا، وخلق بيئة لمزيد من النزاعات“.

وأنشأ الأكراد السوريون الذين لعبوا دورًا رئيسيًا في الحرب ضد تنظيم داعش، منطقة تتمتع بحكم ذاتي في شمال شرق سوريا.

لكن مع انتهاء الحرب ضد المتشددين أثار احتمال انسحاب الجيش الأمريكي مخاوف الأكراد من هجوم تركي تلوح به أنقرة منذ فترة طويلة.

ونفذت تركيا حتى الآن عمليتين عسكريتين عبر الحدود في سوريا عامي 2016 و2018، وشهدت العملية الثانية دخول القوات التركية ومقاتلين تابعين لها، جيب عفرين الكردي في الشمال الغربي.