العفو عن عمدة طهران السابق بعد إدانته بقتل زوجته

أعلن شقيق المقتولة ميترا استاد زوجة العمدة السابق للعاصمة الإيرانية طهران، محمد علي نجفي، اليوم الأربعاء، العفو عنه بعد إدانته في الـ 30 من يوليو الماضي، من قبل المحكمة الجزائية في طهران بقتل زوجته الثانية ”ميترا“. MASOODDOSTAD

وكتب الشقيق مسعود استاد في حسابه الرسمي على موقع ”إنستغرام“، حسب ما نقلت عنه وكالة أنباء ”مهر“ الإيرانية، ”لقد عفونا وسامحنا السيد محمد علي نجفي، وقد تجاوزنا القصاص عن دماء عزيزتنا (شقيقته)“، مضيفًا: ”نحن سعداء أننا لم نقم بصفقة تجاه دماء العظيمة شقيقتنا“.

وكان المتحدث باسم السلطة القضائية الإيرانية غلام حسين إسماعيلي، أعلن في الـ 30 من يوليو الماضي، إصدار حكم القصاص ”الإعدام“ بحق عمدة طهران السابق محمد علي نجفي، بعد إدانته بقتل زوجته الثانية ميترا استاد في الـ 28 من مايو الماضي.

ويعد محمد علي نجفي من الشخصيات المقربة من رئيس الجمهورية الإيرانية حسن روحاني، وانتخب عمدة للعاصمة طهران في أغسطس عام 2017، وقدم استقالته من المنصب في أبريل 2018، عازيًا ذلك لأسباب صحية.

وكانت تقارير صحفية تحدثت الشهر الماضي، عن أن مسعود استاد شقيق المقتولة ميترا استاد، توصل مع محامين وممثلين عن محمد علي نجفي إلى اتفاق يقضي بالعفو عنه مقابل دفع مبلغ 100 مليار ريال إيراني، لكنه نفى في حينها صحة تلك المعلومات.