استقبال ضخم وتدافع جماهير في حفل نجوى كرم بسوريا (فيديو)

أحيت النجمة اللبنانية نجوى كرم حفلها الغنائي الأول في سوريا بعد غياب سنوات طويلة، وسط حراسة أمنية مشددة في منطقة كنعان، حيث شهد حالة من التكدس الجماهيري وسوء تنظيم واضح.

وتدافع عدد كبير من الجماهير تجاه نجوى كرم، لدرجة جعلتها لا تستطيع الخروج من سيارتها، بعدما التفت حولها الجماهير؛ من أجل استقبالها والتقاط صور معها.

ووسط حراسة أمنية مشددة، استطاع منظمو الحفل فتح الطريق للنجمة اللبنانية؛ حتى تتمكن من الصعود على المسرح.

لكن سوء التنظيم دفع فتاة لاقتحام مسرح الحفل، حيث ركضت باتجاه نجوى كرم لمعانقتها وإهدائها باقة ورد، إلا أن الأمن تدخل واصطحبها لتكون وسط الجماهير.

التدافع الكبير يرجع إلى قرب المطربة من الجمهور؛ لأن المسرح لم يكن مرتفعًا بالشكل الذي يجعل القائمين على الحفل مطمئنين، وهو ما جعل الأمن يفرض سياجًا حول نجوى كرم.

فتاة تقتحم المسرح في حفل #نجوى_كرم_في_سوريا pic.twitter.com/q1EDrFl29P — Star Arab World (@StarArabWorld) August 14, 2019

وقدمت النجمة اللبنانية باقة من أشهر أغانيها ومنها: ”خلي كتفك على كتفي، ما بسمحلك، ما بتلقى غمزة، الحبيب لو مر قبالي“، إضافة إلى باقة من المواويل الغنائية.

ووفقًا لقناة الجديد، فقد أكد المكتب الإعلامي التابع للفنانة نجوى كرم، في بيان له جاء فيه: ”الجمهور السوري متعطّش للفنانة نجوى كرم ولأعمالها الفنية، ورغم أنه لم تكن هناك مسافة كبيرة بين المسرح والحضور، إلا أن نجوى قررت أن تدخل بينهم أكثر“.

وأضاف البيان: ”الحضور لم يستطع ضبط نفسه حين أطلت كرم، ولهذا السبب اعتبر البعض أن التنظيم لم يكن جيدًا، فالمشهد نفسه رأيناه سابقًا عندما كانت كرم تحيي حفلات ضخمة بسوريا، فباختصار، مشهد الأمس يتكرر اليوم“.