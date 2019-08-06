لاريجاني: أمريكا قد تتسبب باضطرابات لإيران لكنها لن تشن حربًا ضدنا

قال رئيس البرلمان الإيراني، علي لاريجاني، يوم الثلاثاء، إن بلاده تواجه ما سمّاه بـ“الاضطرابات الأمنية وعدم الاستقرار“، مستبعدًا في الوقت ذاته الدخول بمواجهة عسكرية مباشرة مع الولايات المتحدة.

واعتبر لاريجاني في تصريحات لصحفيين، أن الولايات المتحدة ”ستتضرر في حال قررت الدخول بمواجهة مع إيران حتى لو كانت مواجهة محدودة“.

وقال إن ”الأمريكيين ما زالوا يملكون عقلًا صغيرًا يجعلهم لا يدخلون في حرب مع إيران.. هم يعرفون أنهم سيتضررون في حال دخلوا في مواجهة مع ايران سواء أكانت محدودة أم غير محدودة“.

وأضاف أن ”الأمريكيين كانوا متوهمين بشأن الوضع في إيران، وهم بحاجة لدراسة وتحليل الوضع الحالي في البلاد“، معتبرًا أن ”أمريكا ليس لديها سبب وجيه للدخول في صراع عسكري مع إيران“.

وتابع لاريجاني: ”قد يوجد لنا الأمريكان حالة من عدم الأمان والاستقرار والاضطرابات في أماكن مختلفة من إيران، لكنهم لن يخوضوا حربًا عسكرية“.