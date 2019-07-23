لاريجاني في رسالة إلى روحاني: حكومتك تنتهك القوانين

كشف المتحدث باسم البرلمان الإيراني، أسد الله عباسي، اليوم الثلاثاء، عن فحوى رسالة رئيس البرلمان، علي لاريجاني إلى الرئيس حسن روحاني التي تنتقد انتهاك الحكومة للقانون.

وقال عباسي في جلسة البرلمان اليوم: ”لقد أرسل رئيس المجلس (لاريجاني) أخيرًا رسالة إلى الرئيس روحاني حول انتهاك قانون، وقرارات البرلمان حول زيادة أجور الموظفين، حيث لم تقم الحكومة بتنفيذ قرار المجلس بزيادة الأجور 10%“.

وأضاف أن ”البرلمان طالب الحكومة مرات عديدة بزيادة الأجور، إلا أن الحكومة لم تتعاون في هذا الأمر حتى الآن ولم تنفذ قرار المجلس“، بحسب ما نقل موقع ”انتخاب“ الإخباري المحلي.

وتشهد إيران وقفات احتجاجية بشكل شبه يومي للموظفين والعمال في القطاعين العام والخاص، اعتراضًا على تردي أوضاعهم المعيشية وتأخر السلطات في صرف رواتبهم، وعدم تماشيها مع الأزمة الاقتصادية التي تشهدها البلاد.