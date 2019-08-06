روحاني: الحرب مع إيران هي أم الحروب كلها

قال الرئيس الإيراني حسن روحاني، في كلمة نقلها التلفزيون على الهواء مباشرة اليوم الثلاثاء، إن السلام مع بلاده هو أصل السلام، والحرب معها هي أم الحروب كلها.

وأضاف أنه ”إذا كانت الولايات المتحدة تريد إجراء مفاوضات مع إيران فعليها رفع كل العقوبات“.

وجدَّد روحاني استعدادَ بلادِه للتفاوض مع إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في حال تم رفع جميع العقوبات عن طهران.

وقال إن ”الحرب مع إيران هي أم الحروب كلها، وإن السلام مع إيران هو أس السلام كله“.

وأضاف ”أنه إذا أرادت الولايات المتحدة إجراء مفاوضات مع إيران، فعليها رفع جميع العقوبات“، معتبرًا أن ”الإنجاز الذي حققته إيران من خلال الاتفاق النووي سيسجل في التاريخ حتى لو خرجت مجموعة 4+1 منه“.

وزعم الرئيس الإيراني أن ”الإسرائيليين لم يخلدوا إلى النوم لأسابيع بعد التوصل إلى الاتفاق النووي عام 2015، وأن الدول الرجعية في المنطقة والتيار المتشدد في أمريكا عملوا وما زالوا يعملون للقضاء عليه“.

وأكد روحاني: ”ليس من الممكن أن تعتقد الولايات المتحدة أنها يمكن أن تغير النظام الإيراني بالعقوبات والضغط وتحول الناس عن الجمهورية الإسلامية للتخلي عن حبهم لإيران“.