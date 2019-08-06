ترامب يجمّد كل أصول الحكومة الفنزويلية في الولايات المتحدة

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قال البيت الأبيض إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أصدر قرارا يقضي بتجميد كل أصول الحكومة الفنزويلية في الولايات المتحدة في خطوة عقابية تستهدف حكومة الرئيس الفزويلي نيكولاس مادرور. ويقول الأمر التنفيذي ”يتم تجميد … أي ممتلكات أو حصص تابعة لحكومة فنزويلا موجودة في الولايات المتحدة ولا يجوز نقلها أو سدادها أو تصديرها أو سحبها أو…