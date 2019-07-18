دونالد ترامب يطالب الفيفا بأموال الاتحاد الإيراني المحجوزة

طلب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من غياني إنفانتينو، رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا)، تسليم الولايات المتحدة الأموال المحجوزة العائدة للاتحاد الإيراني لكرة القدم.

وذكرت وكالة أنباء ”تسنيم“ الإيرانية، اليوم الخميس، أن ترامب طلب من إنفانتينو عدم السماح للاتحاد الإيراني لكرة القدم بالحصول على دولار واحد من أمواله المجمدة والتي تبلغ نحو 9 ملايين دولار.

ووفقًا للوكالة الإيرانية، فإن ترامب يطلب من رئيس الفيفا تسليم الولايات المتحدة أموال الاتحاد الإيراني المحجوزة والتي تقدر بـ9 ملايين دولار.

وتفرض الولايات المتحدة عقوبات صارمة ضد قطاعات مختلفة في إيران منها الاتحاد الإيراني لكرة القدم، وفي 26 من يونيو الماضي، أعلن الاتحاد الإيراني لكرة القدم أن الحظر الأمريكي ضد إيران قد شمل الكرات المستخدمة في مباريات كرة الصالات.

وقال الاتحاد الإيراني لكرة القدم إنه أبرم العام الماضي مع إحدى الشركات الأجنبية عقدًا لتوريد الكرات المستخدمة في لعبة كرة الصالات، وفي ظل إجراءات الحظر الأمريكية ضد الشعب الإيراني، يبدو أنه من الصعب توريد هذه الكرات إلى البلاد.