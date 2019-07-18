تصفيات كأس الأمم الأفريقية 2021.. مجموعة سهلة لمصر والمغرب

أجريت، اليوم الخميس، قرعة دور المجموعات لتصفيات كأس الأمم الأفريقية 2021، التي تستضيفها الكاميرون.
وفيما يلي مجموعات تصفيات كأس الأمم الأفريقية 2021.
الدور التمهيدي
ليبيريا ضد تشاد، وينضم المتأهل للمجموعة الأولى.
جنوب السودان ضد سيشيل، وينضم المتأهل للمجموعة الثانية.
موريشيوس ضد ساو تومي، وينضم المتأهل للمجموعة الثالثة.
جيبوتي ضد جامبيا، وينضم المتأهل للمجموعة الرابعة.
المجموعة الأولى: مالي وغينيا وناميبيا وليبيريا أو تشاد.
المجموعة الثانية: بوركينا فاسو وأوغندا ومالاوي وجنوب السودان أو سيشل.
المجموعة الثالثة: غانا وجنوب أفريقيا والسودان وموريشيوس أو ساو تاومي.
المجموعة الرابعة: الكونغو الديمقراطية والغابون وأنغولا وجيبوتي أو جامبيا
المجموعة الخامسة: المغرب وموريتانيا وأفريقيا الوسطى وبوروندي.
المجموعة السادسة: الكاميرون والرأس الأخضر وموزمبيق ورواندا.
المجموعة السابعة: مصر وكينيا وتوغو وجزر القمر.
المجموعة الثامنة: الجزائر وزامبيا وزيمبابوي وبوتسوانا.
المجموعة التاسعة: السنغال والكونغو وغينيا بيساو أي سواتيني.
المجموعة العاشرة: تونس وليبيا وتنزانيا وغينيا الاستوائية.
المجموعة الحادية عشرة: ساحل العاج والنيجر ومدغشقر وإثيوبيا.
المجموعة الثانية عشرة: نيجيريا وبنين وسيراليون وليسوتو.
يشار إلى أن نسخة 2019 تختتم غدًا الجمعة، عندما يلعب منتخب الجزائر مع السنغال في المباراة النهائية.