نهائي كأس الأمم الأفريقية.. جمال بلماضي لا يستبعد فوز أسود التيرانغا

قال جمال بلماضي مدرب منتخب الجزائر إن ظروف المباراة النهائية لكأس الأمم الأفريقية لكرة القدم والتي ستجمع بين منتخب بلاده والسنغال تبدو مختلفة تمامًا عن أي مباراة أخرى سابقة في إشارة منه إلى اللقاء الأول الذي جمع بين المنتخبين في دور المجموعات، وفازت فيه الجزائر.

وستقام، غدًا الجمعة، المباراة النهائية بين الجزائر والسنغال في ختام النسخة الـ32 للبطولة القارية المقامة حاليًا في مصر.

وكانت الجزائر قد فازت 1/0 على السنغال في المباراة التي جمعت بينهما ضمن المجموعة الثالثة بالبطولة بفضل هدف يوسف بلايلي.

وقال بلماضي خلال المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة، اليوم الخميس:“سنواجه منافسًا قويًا، وفوزنا بالمباراة الأولى لا يعني أننا سنفوز مرة أخرى عليهم، الأمور مختلفة، والمباراة النهائية لها خصوصيتها“.

وأضاف بلماضي:“السنغال هي المصنفة الأولى أفريقيًا والخسارة أمامها ممكنة، والأهم بالنسبة لنا هو الحفاظ على نفس تركيزنا الذي لعبنا به جميع المباريات حتى الآن“.

وحاول بلماضي إلقاء ضغط المباراة النهائية على كاهل المنتخب السنغالي.

وأضاف بلماضي معلقًا على المنتخب المرشح للفوز بالنهائي قائلًا:“من الطبيعي أن نسعى إلى الفوز بالكأس، لكن الخسارة أمام المنتخب السنغالي ممكنة“.

وتابع:“نتحدث هنا عن المنتخب المصنف الأول أفريقيًا، والفوز عليه في دور المجموعات لا يعني بالضرورة أن الفوز عليه مضمون مرة أخرى“.

وعن نجم الفريق رياض محرز، قال بلماضي إنه ليس من نوعية المدربين الذين يركزون في عملهم على لاعب واحد.

وقال بلماضي (43 عامًا):“محرز هو من فرض نفسه كقائد حقيقي لهذه المجموعة ولست أنا، وكل منتخب في العالم يحتاج إلى لاعب يمتلك مهارات فنية مثل محرز لصنع الفارق، والمخالفة التي نفذها أمام نيجيريا (وجاء منها هدف الفوز والصعود للنهائي) تفسر كل شيء“.

وفي إطار الدعم الذي يتلقاه المنتخب الجزائري من المسؤولين، وصل الرئيس الجزائري المؤقت عبدالقادر بن صالح إلى القاهرة، اليوم الخميس، لحضور المباراة النهائية للبطولة.

واستقبل وزير الشباب والرياضة المصري أشرف صبحي الرئيس الجزائري والذي كان برفقته وزير الشؤون الخارجية الجزائري صبري بوقدوم، وذلك بحضور وزير الشباب والرياضة سليم رؤوف برناوي، وسفير الجزائر في القاهرة ندير لعرباوي.

وكانت الجزائر تأهلت إلى النهائي عقب فوزها، يوم الأحد الماضي، على حساب نيجيريا 2/1 بفضل هدف محرز في الوقت بدل الضائع، بينما فاز منتخب السنغال على نظيره التونسي 1/0 بعد اللجوء لوقت إضافي.

موعد نهائي كأس الأمم الأفريقية:

تقام المباراة النهائية لكأس أمم أفريقيا، يوم الجمعة المقبل، الساعة الـ 22:00 بتوقيت مكة المكرمة، الـ21:00 بتوقيت القاهرة.

القنوات الناقلة لنهائي كأس الأمم الأفريقية

وستنقل مباراة الجزائر والسنغال على قنوات beIN SPORTS MAX 1 HD AR، وbeIN SPORTS MAX 2 HD AR، وتايم سبورت (بث أرضي).