إيران تتحدى أمريكا بنشر فيديو إسقاط الطائرة المسيرة

قال قائد قوات الحرس الثوري الإيراني، اللواء حسين سلامي، إن على الولايات المتحدة، نشر فيلم إسقاط الطائرة الإيرانية وأجزائها، مجددًا بذلك نفيه إسقاط واشنطن طائرة مسيرة إيرانية فوق مياه مضيق هرمز.

ونقلت وكالات إيرانية محلية، يوم الأربعاء، عن سلامي قوله ”إن طائرتنا المسيرة كانت تقوم بعمليات استطلاع ومراقبة فوق مياه الخليج لثلاث ساعات وأربعين دقيقة، فيما نشرنا الصور التي قامت بالتقاطها للرأي العام“.

وأضاف أن “ العالم اليوم لا يقبل أي حديث دون استناد، فإذا أرادوا أن يثبتوا ادعاءهم فعليهم نشر فيلم إسقاط الطائرة المسيرة الإيرانية وأجزائها“. بحسب ما ذكر تقرير لوكالة أنباء ”ايلنا“.

وتحدثت البحرية الأمريكية قائلة ”ربما أسقطنا طائرين إيرانيتين بدون طيار الأسبوع الماضي، وليس طائرة واحدة فقط“، وذلك في تصريحات منسوبة للجنرال كينيث ماكنزي، قائد القيادة المركزية الأمريكية.

وتصاعدت حدة التوتر بين واشنطن وطهران أخيرًا، لاسيما بعد استهداف طهران أمن الملاحة الدولية بمياه الخليج ومضيق هرمز، وتهديدها بتقييد حركة ناقلات النفط.