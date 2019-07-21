قائد بالحرس الثوري: في البداية صدقنا ”كذبة“ ترامب بشأن إسقاط طائرة إيرانية مسيرة

قال قائد القوة الجوية في الحرس الثوري الإيراني، العميد أمير علي حاجي زادة، اليوم الأحد، إنّ ما وصفه بـ“كذبة“ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بشأن إسقاط طائرة إيرانية مسيرة في مضيق هرمز الخميس الماضي، ”كانت عظيمة لدرجة إننا صدقناها في البداية“.

وأوضح العميد حاجي زاده، بحسب ما نقلت عنه وكالة أنباء الطلبة الإيرانية ”إيسنا“، أنّ ”الكذبة الكبيرة التي قالها ترامب كانت كبيرة لدرجة أننا صدقنا أنفسنا أولًا أنهم تمكنوا من إسقاط طائرة إيرانية من دون طيار“.

وبيّن في حديث للصحفيين بعد اجتماع اللجنة البرلمانية للتربية والبحث والتكنولوجيا أنّه ”بعد إعلان ترامب الإطاحة بطائرة إيرانية، استنفرت جميع القوات المختصة للتحقيق في ذلك، وبعد الرصد والمتابعة تبيّن أنه كذبة كبيرة ضخّمها الإعلام“.

وأضاف: ”لهذا السبب تأخرنا لبضع ساعات في إنكار المزاعم الأمريكية، وفي النهاية رأينا أن الطائرات بدون طيار نفذت مهامها في مضيق هرمز وخرجت منها آمنة“، مبينًا أنّ ”الأمريكيين أنفسهم ألقوا بعد فترة من الوقت اللوم على مستشار الأمن القومي الأمريكي جون بولتون“.

وبث التلفزيون الإيراني، يوم الجمعة الماضي، لقطات قال إنّها تفند رواية ترامب، عن إسقاط البحرية الأمريكية لطائرة إيرانية مسيرة في مضيق هرمز، لكن ترامب جدد تأكيده إسقاط الطائرة.

وقال الحرس الثوري الإيراني، إن الطائرة المسيرة عادت إلى قواعدها بسلام بعد الانتهاء من تصوير القطع البحرية الأمريكية.

وكان الرئيس الأمريكي أعلن الخميس، أن طائرة إيرانية مسيرة اقتربت لمسافة نحو ألف متر من المدمرة الأمريكية بوكسر في مضيق هرمز، ما دفع المدمرة لإسقاطها.