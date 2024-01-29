لجنة الانتخابات الروسية تصادق على ترشيح بوتين للرئاسة

أعلنت اللجنة الانتخابية في روسيا، الإثنين، المصادقة على ترشيح فلاديمير بوتين للانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها في آذار/مارس المقبل.

وقالت اللجنة الانتخابية عبر تيليغرام: "سجلت لجنة الانتخابات الروسية ترشيح فلاديمير بوتين لمنصب الرئيس".

وكان الرئيس الروسي الحالي البالغ 71 عاما، والذي يحكم البلاد منذ ربع قرن تقريبا، أعلن في كانون الأول/ديسمبر، رسميا نيته الترشح للانتخابات الرئاسية المقبلة المقررة في آذار/مارس 2024.

ومن المتوقع، أن يحسم بوتين بالفعل الانتخابات ويفوز بولاية رئاسية جديدة، فيما قال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف إن "الرئيس لن يشارك في مناظرات تسبق الانتخابات".

ولا يزال المنافس بوريس ناديجدين يحاول نيل المصادقة على ترشيحه الذي أثار حماسًا غير متوقع في الأسابيع الأخيرة، حيث احتشد عشرات آلاف الروس للتوقيع على العريضة اللازمة لتسجيل ترشيحه.