روسيا تحث أوروبا على اتخاذ موقف أكثر وضوحًا بشأن اتفاق إيران النووي

حث وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أوروبا، يوم الخميس، على توضيح موقفها من الاتفاق النووي الإيراني الذي انسحبت منه الولايات المتحدة العام الماضي.

وأضاف لافروف، في محادثات في ألمانيا مع نظيره هايكو ماس، أن بلاده لديها مخاوف متزايدة من أن الولايات المتحدة تتراجع عن التزاماتها بمعاهدات الحد من انتشار الأسلحة النووية.

في سياق متصل، قال وزير خارجية ألمانيا هايكو ماس إن بلاده والدول الأخرى التي لا تزال طرفًا في الاتفاق النووي تتوقع من إيران احترام التزاماتها بموجب الاتفاق، ووصف الإعلانات الصادرة عن طهران مؤخرًا بأنها ”غير مقبولة“.

وقال ماس يوم الخميس: ”يتوقع كل من بقي طرفًا في هذا الاتفاق من إيران الوفاء بالتزاماتها.. نحاول أن نفعل ذلك… ونتوقع من إيران أن تتمسك بالتزاماتها أيضًا“.

وأضاف خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الروسي سيرغي لافروف: ”ما سمعناه من طهران في الأيام والأسابيع الماضية غير مقبول“.