مرشحة ميركل المفترضة.. ”كرامب- كارنباور“ وزيرة للدفاع في ألمانيا

المصدر: إ ف ب

أصبحت أنغريت كرامب- كارنباور، المرشحة المفترضة لخلافة أنغيلا ميركل، وزيرة للدفاع اليوم الأربعاء في ألمانيا، خلفًا لأورسولا فون دير لايين التي انتخبت رئيسة للمفوضية الأوروبية، حيث أقيمت مراسم نقل السلطة بين المرأتين، صباحًا في برلين.

ويعد التعيين المفاجئ لرئيسة الحزب المسيحي الديموقراطي، الملقبة بـ“آي.كاي.كاي“، ”الفرصة الأخيرة“ وفق موقع مجلة ”در شبيغل“، لأنغريت كرامب كارنباور من أجل ”ضمان خلافتها أنغيلا ميركل“ التي تنوي الانسحاب من الحياة السياسية عام 2021، وهي السنة التي ستجرى فيها الانتخابات التشريعية المقبلة.

ويتعين أن تتيح لها وزارة الدفاع ”إظهار القدرة أيضًا على التطور في مجالي السياسة الخارجية والأمنية“، بالنظر إلى أن 180 ألف جندي وميزانية قدرها 44 مليار يورو، باتت في تصرفها.

واعتبرت شبكة ”زد.دي.أف“ العامة ”أن هذا مؤشر قوي“، بالنظر إلى أنها تتعهد وتأخذ على عاتقها أصعب وزارة، لافتة إلى أن ”فرص النجاح كبيرة، لكن خطر الفشل أكبر أيضًا“.

ويعود ذلك، لأن منصب وزير الدفاع في ألمانيا يترافق مع صعوبات عميقة، حيث ازدادت الفضائح في السنوات الأخيرة، سواء على صعيد المعدات القديمة، أو المجموعات الصغيرة اليمينية المتطرفة النشطة أو الجدل حول تكلفة الخبراء المعينين.

من جهة أخرى، كانت فون در لايين من بين الوزراء الألمان الأقل شعبية.

ويشكل تعيين كرامب-كارنباور مفاجأة، خصوصًا مع تأكيدها مرارًا أنها لا تريد أن تصبح وزيرة، وقالت إن تولي قيادة الاتحاد المسيحي الديموقراطي هو ”وظيفة بدوام كامل“.

إلا أن ”آي.كاي.كاي“ كانت تحتاج إلى انطلاقة جديدة حتى تتمكن من الاستمرار في الطموح إلى خلافة ميركل.

وبعد الانتخابات الأوروبية النصفية وقبل سلسلة من الانتخابات الإقليمية الصعبة في شرق ألمانيا، كانت استطلاعات الرأي كارثية بالنسبة إليها.

وأفاد استطلاع للرأي أجرته شبكة ”زد.دي.اف“ في حزيران/يونيو بأن 71% من الألمان يرون أنها لن تكون مناسبة لتسلم منصب المستشارة.