ظريف: يجب أن نبيع نفطنا وعلى أوروبا تنفيذ تعهداتها

قال وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، إن على الدول الأوروبية تنفيذ تعهداتها تجاه تطبيع العلاقات التجارية مع إيران في خضم الاتفاق النووي، مشددًا على ضرورة إيجاد سبل لبيع إيران منتجاتها النفطية.

وأضاف ظريف في تصريحات لوكالة الأنباء الروسية نقلتها وسائل إعلام إيرانية ”إننا ننتظر منهم (الأوروبيين) أن ينفذوا تعهداتهم لتطبيع العلاقات الاقتصادية مع إيران والدول الأخرى ولتأمين حرية التجارة لنا، إذ يجب أن نبيع نفطنا“.

وتابع ظريف “ لدينا علاقات تجارية مع روسيا والصين ولكن هذا ليس كافيًا، فالثلاثي الأوروبي (فرنسا، بريطانيا، وألمانيا) وأيضًا الاتحاد الأوروبي أعضاء في هذا الاتفاق النووي ويجب تنفيذ تعهداتهم“.

وكان ظريف انتقد في تصريحات أمس الأربعاء العقوبات الاقتصادية التي تفرضها الولايات المتحدة على بلاده، معتبرًا إياها ”إرهابًا اقتصاديًّا“ هدفه ”تحقيق غايات سياسية غير مشروعة“.

ويشهد النفط الإيراني في المرحلة الراهنة تراجعًا غير مسبوق في معدل الإنتاج والصادرات، نتيجة العقوبات الأمريكية على هذا القطاع لطهران، إذ أكدت إدارة الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، عزمها تصفير صادرات النفط الإيراني في خضم جهودها لوقف نظام طهران عن دعم الإرهاب في المنطقة.