لافروف يكشف عن احتجاز 66 امرأة و30 طفلًا روسيًّا في العراق

كشف وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، اليوم الأربعاء، أن لروسيا 66 امرأة في السجون العراقية يجري احتجازهن لأسباب قانونية متفاوتة تتابعها موسكو، بالإضافة الى 30 طفلاً، تم الاتفاق على إعادتهم لبلادهم خلال الصيف الحالي.

وقال لافروف في تصريح لوكالة ”تاس“ إن روسيا أعادت 90 طفلًا إلى وطنهم، ولا يزال حوالي 30 منهم في العراق، ونتوقع إعادتهم إلى الوطن في الأشهر المقبلة“، مضيفًا أن وزارة الخارجية الروسية تواصل عملها النشط لإعادة الروس إلى وطنهم.

وأشارت الوكالة إلى أن روسيا بدأت في خريف عام 2017 تدرس إمكانية إطلاق عملية إنسانية لإعادة مواطنيها القصر من العراق، عندما أبلغتها الحكومة العراقية باحتجاز نساء روسيات وأطفالهن خلال عملية لمكافحة الإرهاب في الموصل.

وفي عام 2017 ، تم إنشاء لجنة مشتركة بين الوكالات تتعامل مع عودة الأطفال من مناطق القتال، وفي ديسمبر 2018 وفبراير 2019 ، تمت إعادة 57 طفلًا من العراق إلى روسيا.

وخلال الاسبوع الماضي .قامت طائرة تابعة لوزارة الطوارئ الروسية بإجلاء 33 طفلًا من المواطنين الروس المحتجزين في أحد سجون بغداد، حسب ”تاس“.

وكانت المفوضة الرئاسية الروسية لحقوق الطفل آنا كوزنتسوفا قالت، إن جميع الأطفال الذين تم التعرف عليهم من المواطنين الروس المسجونين في العراق بسبب نشاط إرهابي، سيعادون إلى روسيا بحلول شهر أغسطس، معظمهم يبلغ من العمر أربع سنوات أو أقل وولدوا خارج أراضي روسيا، كما أفادت الوكالة.