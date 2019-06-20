ظريف: أمريكا تكذب بشأن إسقاط الطائرة المسيرة في المياه الدولية

قال وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف على تويتر، اليوم الخميس، إن الولايات المتحدة تكذب بشأن إسقاط بلاده للطائرة المسيرة في المياه الدولية، وأضاف أن طهران ستطرح الأمر على الأمم المتحدة.

وكتب ظريف على تويتر: ”أمريكا تشن إرهابًا اقتصاديًا على إيران ونفذت عملًا سريًا ضدنا والآن تتعدى على أراضينا.. لا نسعى للحرب لكننا سندافع بحماس عن مجالنا الجوي وأراضينا ومياهنا الإقليمية. سنطرح هذا الاعتداء الجديد على الأمم المتحدة ونُظهر أن الولايات المتحدة تكذب بشأن المياه الدولية“.

وأسقطت إيران طائرة مسيرة عسكرية أمريكية، قالت إنها كانت تنفذ مهمة تجسس فوق أراضيها، لكن واشنطن قالت إن الطائرة استهدفت فوق المياه الدولية في هجوم ”غير مبرر“.