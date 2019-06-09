ظريف: زيارة وزير خارجية ألمانيا إلى إيران لا تتعلق بالوساطة مع أمريكا

قال وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، إن الزيارة المرتقبة لنظيره الألماني هايكو ماس، إلى طهران، لا تتعلق بقضية الوساطة مع الولايات المتحدة.

وأوضح ظريف في حوار مع وكالة أنباء البرلمان الإيراني ”خانه ملت“، أن ”هايكو ماس سيزور طهران الأسبوع المقبل لمتابعة قضية تنفيذ الاتفاق النووي ولا تتعلق زيارته بقضية الوساطة بين إيران والولايات المتحدة“.

وأضاف ظريف: ”لا يبدو أن وزير الخارجية الألماني سيزور طهران لنقل رسالة معينة.. سنناقش قضية تنفيذ الاتفاق النووي“.

وأكد أن ”إيران لا تبحث عن اتصال مع الولايات المتحدة“، مجددًا دعوته لوقف ما أسماه بـ“الحرب الاقتصادية ضد إيران“.

وفي وقت سابق من يوم الأحد، هاجم ظريف الدول الأوروبية، معتبرًا أن سياساتها أضرت بدول المنطقة.

ونقلت الوكالة الرسمية الإيرانية ”إيرنا“، عن ظريف خلال زيارته لمدرسة في العاصمة طهران، قوله إن ”أوروبا ليست بالمكان والمستوى الذي يسمح لها بانتقاد الجمهورية الإسلامية الإيرانية، حتى في القضايا التي لا تخص الاتفاق النووي“.