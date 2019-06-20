إيران تعلن إسقاط طائرة تجسس أمريكية.. وواشنطن تنفي

إرم نيوز‬‎ - موقع إخباري، عربي، سياسي، اقتصادي، اجتماعي، ثقافي، رياضي، مستقل

نفى الجيش الأمريكي ما ذكره الحرس الثوري الإيراني، بأنه أسقط طائرة تجسس أمريكية مسيرة فوق إقليم هرمزغان جنوبي إيران. وقال الجيش الأمريكي إنه ”لم تكن هناك أي طائرة أمريكية تعمل فوق المجال الجوي الإيراني“، حسب ”رويترز“. وأعلنت دائرة العلاقات العامة والإعلام في الحرس الثوري الإيراني، في وقت سابق، أن قوات الحرس الجوية تمكنت من إسقاط…