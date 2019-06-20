إيران تعلن إسقاط طائرة تجسس أمريكية.. وواشنطن تنفي

نفى الجيش الأمريكي ما ذكره الحرس الثوري الإيراني، بأنه أسقط طائرة تجسس أمريكية مسيرة فوق إقليم هرمزغان جنوبي إيران.
وقال الجيش الأمريكي إنه ”لم تكن هناك أي طائرة أمريكية تعمل فوق المجال الجوي الإيراني“، حسب ”رويترز“.
وأعلنت دائرة العلاقات العامة والإعلام في الحرس الثوري الإيراني، في وقت سابق، أن قوات الحرس الجوية تمكنت من إسقاط طائرة أمريكية بلا طيار كانت تقوم بمهمة تجسس في هرمزغان.
وذكر بيان للحرس الثوري نشره في موقعه الرسمي، أن ”الطائرة دون طيار سقطت في الساعات الأولى من صباح الخميس، عندما دخلت المجال الجوي الإيراني بالقرب من منطقة كو مبارك“، مشيرًا إلى أن الطائرة من طراز ”آر كيو – 4 غلوبال هوك“.