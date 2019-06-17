بريطانيا تترقب التزام إيران النووي وإسرائيل تطالب بمزيد من العقوبات

قال متحدّث باسم رئيسة الوزراء البريطانية، تيريزا ماي، اليوم الإثنين، إن بريطانيا ستبحث جميع الخيارات المتاحة إذا انتهكت إيران التزاماتها فيما يتعلق بأنشطتها النووية.

وأضاف للصحفيين ”كنا واضحين فيما يتعلق بمخاوفنا من الخطط الإيرانية بخفض التزاماتها بالاتفاق النووي. إذا توقفت إيران عن تنفيذ التزاماتها النووية، سنبحث آنذاك جميع الخيارات المتاحة أمامنا“.

وحث رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، القوى العالمية، اليوم، على زيادة العقوبات على إيران بسرعة إذا ما مضت طهران قدمًا في خطة لتجاوز حد تخصيب اليورانيوم المنصوص عليه في الاتفاق النووي لعام 2015.

ونقلت وسائل إعلام إسرائيلية عن نتنياهو قوله في كلمة عقب إعلان إيران: ”إذا نفذت إيران تهديداتها، فعلى المجتمع الدولي تفعيل آلية العقوبات المحددة سلفًا على الفور“.