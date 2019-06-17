إيران تقرر زيادة إنتاج اليورانيوم بدءًا من الأسبوع المقبل

أعلن المتحدث باسم منظمة الطاقة الذرية الإيرانية بهروز كمالوندي، اليوم الاثنين، أن إنتاج إيران من اليورانيوم المخصب سيزداد بسرعة بدءًا من يوم الـ 27 من حزيران/ يونيو الجاري.

وقال في حديث للصحفيين خلال زيارة محطة ”آراك“ التي تعمل بالماء الثقيل وسط إيران: ”إنتاج اليورانيوم المخصب سيرتفع إلى 300 طن ويتزايد إلى أكثر من ذلك بموجب التطورات في المواقف“، مضيفًا ”إذا رأينا أن الدول الأوروبية الموقعة على هذا الاتفاق لم يطبقوا التزاماتهم فسيتم إعادة تشغيل المفاعل المعلقة“.

وهاجم كمالوندي الدول الأوروبية (فرنسا وبريطانيا وألمانيا)، مشيرًا إلى أن تلك الدول أظهرت عجزها في تطبيق بنود الاتفاق النووي، مؤكدًا أن ”إيران سوف تسرع عملية التخصيب، وقد لا تصدر الماء الثقيل بالطريقة ذاتها“.

وتابع ”ما زال لدى الأطراف الأوروبية فرصة لتصحيح مواقفهم تجاه إيران من أجل التراجع عن الخطوة الأولى التي اتخذتها طهران في أيار/ مايو الماضي“، مبينًا أن ”إيران لن تواصل صبرها الإستراتيجي بعد السابع من الشهر المقبل، ولا يمكن لإيران الوفاء بالتزاماتها ما دامت لم تر أن هناك تحركًا أوروبيًّا ”.

وبيَّن المسؤول الإيراني ”إذا تجاوز معدل التخصيب 67.3 بالنسبة لإيران، فلن يستغرق الأمر الكثير من الوقت وسنحتاج 48 ساعة، وهذا شيء يحتاج الأوروبيون معرفته“.

وبشأن محطة ”آراك“ التي تم إغلاقها ووقف أنشطتها عقب التوقيع على الاتفاق النووي عام 2015، قال كمالوندي “ اذا رأينا أن الأوروبيين لم يطبقوا التزاماتهم فسيتم إعادة تشغيل المفاعل المغلق في آراك“.