مقاتلات إسرائيلية وأمريكية تعترض المسيرات الإيرانية في أجواء العراق

أفادت وسائل إعلام عبرية، أن عشرات المقاتلات الحربية الإسرائيلية والأمريكية تصاحبها طائرات للتزود بالوقود جوًا، تعمل على صد هجوم المسيرات الانتحارية الإيرانية في سماء العراق.

وذكر موقع "ميفزاكيم" الإخباري، الليلة، أن المقاتلات الأمريكية والإسرائيلية تعمل على صد موجة الهجوم الأولى التي أطلقت من إيران.

وأضاف أنه رغم ذلك، فإن عددًا من المسيرات رُصدت بينما اجتازت الحدود العراقية باتجاه إسرائيل.

وفي غضون ذلك، فوَّض المجلس الوزاري المصغر لشؤون الأمن السياسي "الكابينت" الإسرائيلي كلا من رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع يوآف غالانت باتخاذ التدابير اللازمة، وفق نتائج الهجوم الإيراني، بحسب صحيفة "يسرائيل هايوم".

وكان نتنياهو وصل مساء السبت إلى مجمع الهيئات الحكومية "الكرياه" في تل أبيب، للمشاركة في اجتماع الكابينت الطارئ، إثر بدء الهجوم الإيراني بالمسيرات والصواريخ الباليستية، والذي سيضرب إسرائيل خلال الساعات القليلة المقبلة.

وأصدر المجلس الوزراء المصغر قرارًا بتفويض نتنياهو وغالانت بإصدار القرارات المناسبة حسبما سيسفر عنه الهجوم.