كازاخستان.. تواصل اللقاءات في مباحثات ”أستانا 12“

تتواصل اللقاءت بين الدول الضامنة للملف السوري، وهي روسيا و تركيا وإيران، مع وفدي النظام السوري والمعارضة، بالعاصمة الكازاخية نور سلطان، في إطار الجولة الـ12 للمباحثات.

وفي إطار اللقاءات الفنية الثنائية والثلاثية، التقى ممثلو روسيا وإيران، صباح الجمعة، في فندق ريتز كارلتون، مع ممثلي المعارضة العسكرية السورية ومع وفد النظام الذي يرأسه بشار الجعفري.

ويشارك في الاجتماعات على رأس الوفد الروسي ممثل الرئيس الروسي الخاص إلى سوريا، ألكسندر لافرنتييف، وعلى رأس الوفد الإيراني نائب وزير الخارجية، علي أصغر خاجي، أما الوفد التركي فيشارك في محادثات الجولة الحالية برئاسة مساعد وزير الخارجية، سادات أونال، وبحضور المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا، جير بيدرسون. كما يشارك في الاجتماعات ممثلين عن المفوضية الأممية للاجئين والصليب الأحمر والأردن. ومن المنتظر أن يصدر بيان ختامي عن المباحثات ظهر الجمعة.

وعقد ممثلو الدول الضامنة جلسة ثلاثية، بحثوا خلالها آخر الأوضاع في منطقة ”خفض التصعيد“ بإدلب، وشمال شرقي سوريا، ومسألة الانتهاء من تشكيل لجنة صياغة الدستور، وتدابير بناء الثقة بين الأطراف المتنازعة. وعلاوة على ذلك، تناولت الجلسة الثلاثية مسألة عودة اللاجئين، والوضع الإنساني، وإعادة الإعمار بعد الحرب. وتتواصل محادثات أستانة بين الدول الضامنة للملف السوري منذ يناير/ كانون الثاني 2017.