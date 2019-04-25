تركيا تعيد ستة من صحفيي ”جمهوريت“ المعارضة للسجن بتهمة ”الإرهاب“‎

قال اثنان من فريق الدفاع عن ستة صحفيين بصحيفة جمهوريت التركية، إن السلطات أعادت موكليهما للسجن لقضاء الفترة المتبقية من عقوبتهم بعد محاكمتهم بتهم تتصل بالإرهاب.

وصدر في نيسان / أبريل من العام الماضي حكم بالسجن على 14 من العاملين في صحيفة جمهوريت، التي تعد واحدة من الأصوات المعارضة القليلة الباقية في البلاد، لمدد وصلت إلى ثمانية أعوام لإدانتهم بتهم الإرهاب ودعم رجل الدين التركي المقيم في الولايات المتحدة فتح الله غولن، الذي تحمله السلطات مسؤولية تدبير انقلاب فاشل في 2016.

وتم الإفراج عن كل المتهمين، الذين أمضى بعضهم فترة المحاكمة كلها في السجن، انتظارًا لإجراءات الاستئناف.

وفي شباط / فبراير، رفضت محكمة أخرى طعونهم.

ونفى كل المتهمين ما نسب إليهم، وقالوا إن القضية سياسية وتهدف لإسكات الأصوات المعارضة. كما نفى كولن أي ضلوع له في محاولة الانقلاب.