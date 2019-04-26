زعيم كوريا الشمالية يغادر روسيا بعد قمة مع بوتين في ”فلاديفوستوك“ (فيديو)

غادر الزعيم الكوري الشمالي، كيم جونغ أون، اليوم الجمعة، فلاديفوستوك، غداة قمته الأولى مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، التي سمحت له بتعزيز علاقاته مع الحليفة التاريخية لبيونغ يانغ، التي تواجه مأزقًا دبلوماسيًا مع الولايات المتحدة.

وبعد مراسم عسكرية، دخل كيم إلى محطة القطارات، في هذا المرفأ الواقع في أقصى الشرق الروسي، ليستقل قطاره المصفح، وفقًا لما أوردته وكالة الأنباء الفرنسية.

وتحرك القطار في حوالي الساعة 05:30 بتوقيت غرينتش، متوجهًا إلى كوريا الشمالية في رحلة تستغرق حوالي 10 ساعات.