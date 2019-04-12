الانتخابات الإسرائيلية.. الليكود يكسر حاجز التعادل مع ”أزرق- أبيض“ وخسارة حزبين يمينيين متطرفين

بعد فرز كامل الأصوات، بما فيها المغلفات المزدوجة ”أصوات الجنود“، أشارت نتائج انتخابات الكنيست الـ 21 التي أعلنها رئيس لجنة الانتخابات المركزية، حنان ميلتسار، قبل منتصف ليلة الخميس بفترة قصيرة، إلى كسر حزب ”الليكود“ برئاسة بنيامين نتنياهو، حاجز التعادل مع تحالف ”أزرق- أبيض“ برئاسة بيني غانتس، حيث بلغ عدد مقاعده الآن 36 مقعدًا مقابل 35 مقعدًا لبيني غانتس، أي بزيادة مقعد واحد.

كما أشارت نتائج الانتخابات، إلى خروج الحزبين اليمينيين المتطرفين ”اليمين الجديد“ برئاسة وزير التعليم نفتالي بينت، والقضاء أياليت شاكيد، و“زيهوت- هوية“، برئاسة المتطرف موشيه فيغلن، من سباق الانتخابات، بعد عدم تجاوزهما نسبة الحسم البالغة 3.25%.

وبحسب النتائج النهائية للانتخابات التي أعلنتها صحيفة ”يديعوت أحرونوت“ العبرية، فقد حصل حزب ”الليكود“ على 36 مقعدًا مقابل 35 مقعدًا لتحالف ”أزرق- أبيض“، ”شاس“ 8 مقاعد، ”يهدوت هتوراة“ 7 مقاعد، ”العمل“ 6 مقاعد، القائمة العربية المكونة من حزبي ”الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة“ برئاسة أيمن عودة، و“الحركة العربية للتغيير“ برئاسة أحمد الطيبي 6 مقاعد، اتحاد الأحزاب اليمينية 5 مقاعد، ”إسرائيل بيتنا“ 5 مقاعد، ”كولانو-كلنا“ و“ميرتس“ و“القائمة الموحدة- التجمع الوطني الديمقراطي“ 4 مقاعد.

وتحدد هذه النتائج فوزًا يمينيًا لنتنياهو بـ 65 مقعدًا مقابل 55 مقعدًا لكتلة اليسار الوسط والأحزاب العربية.