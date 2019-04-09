إقبال ضعيف على صناديق الاقتراع في انتخابات الكنيست الإسرائيلي

كشفت قناة ”مكان“ العبرية، التابعة لهيئة البث الإسرائيلية، اليوم الثلاثاء، أن نسبة التصويت في انتخابات الكنيست بدأت ضعيفة منذ الصباح وصولًا لمنتصف اليوم.

وقالت القناة إنه حتى الثانية عشرة من ظهر اليوم، بلغت نسبة التصويت 24.8% من إجمالي من يحق لهم الاقتراع، مما يشكل انخفاضًا واضحًا، مقارنة بالوقت ذاته خلال انتخابات 2015.

من جهتها، قالت المحامية أورلي عدس، المديرة العامة للجنة الانتخابات المركزية للكنيست، إن ”نسبة التصويت بلغت حتى الساعة 12:00 ظهرًا 24.8% من مجمل أصحاب حق الاقتراع في إسرائيل“.

يشار إلى أن هذه النسبة، أقل من النسبة التي تم تسجيلها حتى هذه الساعة في انتخابات الكنيست عام 2015، حيث بلغت حينها 26.9%.

وتفحصت لجنة الانتخابات المركزية، معلومات بشأن تزويد مئات الممثلين عن الليكود بكاميرات تصوير مخفية في مراكز اقتراع في المجتمع العربي .

وتتحدث بعض التقارير الإخبارية، عن أن 1200 ممثل من الليكود مزودون بمثل هذه الكاميرات لمراقبة عملية التصويت في مراكز الاقتراع؛ خشية وقوع عمليات تزوير، خاصة في المجتمع العربي.

ونقلت قناة ”مكان“ عن أورلي عدس، قولها إنه لا يجوز البتة لأعضاء لجان المراكز اللوائية في مراكز الاقتراع تصوير عمليات التصويت.

واكتشف نشطاء في مراكز اقتراع عديدة في إسرائيل، كاميرات وأجهزة تنصت بحوزة ممثلين عن أحزاب يمينية خلال سير الانتخابات.

ومن بين البلدات التي شهدت مثل هذه الحالات، كانت طمرة والناصرة ومجد الكروم وجسر الزرقاء.