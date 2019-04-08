ظريف عن إدراج الحرس الثوري على لائحة الإرهاب: ”هدية“ لنتنياهو عشية الانتخابات

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في وقت مبكر من اليوم الإثنين، صنف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الحرس الثوري الإيراني كمنظمة إرهابية أجنبية.