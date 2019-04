ظريف عن إدراج الحرس الثوري على لائحة الإرهاب: ”هدية“ لنتنياهو عشية الانتخابات

اعتبر وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف وضع أمريكا الحرس الثوري الإيراني على لائحة الإرهاب، ”هدية“ لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو عشية الانتخابات الإسرائيلية.

جاء ذلك بعد أن صنف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في وقت مبكر من اليوم الإثنين الحرس الثوري كمنظمة إرهابية أجنبية، متعهدًا بمواصلة محاصرة النظام الإيراني الداعم للإرهاب.

وقال ظريف في تغريدة عبر حسابه بموقع ”تويتر“: ”هدية انتخابية لنتنياهو ومغامرة خطيرة للولايات المتحدة في المنطقة“.

A(nother) misguided election-eve gift to Netanyahu. A(nother) dangerous U.S. misadventure in the region.

— Javad Zarif (@JZarif) April 8, 2019