نتنياهو لترامب: شكرًا لتلبية طلب مهم لي بوضع الحرس الثوري على لائحة ”الإرهاب‎“

قدم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو شكره للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بوضع الحرس الثوري الإيراني على لائحة المنظمات الإرهابية.

وقال نتنياهو في تغريدة له نشرها حساب وزارة الخارجية الإسرائيلية باللغة الفارسية، وهو يخاطب ترامب: ”شكرًا لأنك استجبت لطلب مهم لي اعتبار الحرس الثوري منظمة إرهابية“، واصفًا ترامب بـ“الصديق العزيز“.

ورأى نتنياهو أن قرار وضع الحرس الثوري على لائحة ”الإرهاب“ يخدم مصالح دولتينا ”إسرائيل وأمريكا“ ومصالح دول المنطقة، مشيرًا إلى أنه ”سيواصل العمل معًا في شتى السبل ضد النظام الإيراني الذي يهدد إسرائيل والولايات المتحدة وسلامة العالم“.

وصنف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الإثنين الحرس الثوري منظمة ”إرهابية أجنبية“، متعهدًا بمواصلة محاصرة النظام الإيراني الداعم ”للإرهاب“.

بدورها، ردت طهران على قرار ترامب بوضع القوات العسكرية الأمريكية في منطقة غرب آسيا والمسماة ”سنتكام“ على لائحة الإرهاب.

وقال المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، في بيان صحافي له، إنه ”وافق على إدراج القوات الأمريكية في منطقة غرب آسيا على لائحة الإرهاب“، محمّلًا النظام الأمريكي ”مسؤولية العواقب الخطيرة لهذه المغامرة“، في إشارة إلى إدراج واشنطن الحرس الثوري على لائحة الإرهاب.