البحرين ترحب بقرار أمريكا تصنيف الحرس الثوري الإيراني جماعة إرهابية

أعلنت وزارة خارجية مملكة البحرين، اليوم الإثنين، ترحيبها بقرار الولايات المتحدة الأمريكية تصنيف الحرس الثوري الإيراني كمنظمة إرهابية.

وأكدت البحرين على أهمية هذه الخطوة في التصدي للدور الخطير الذي يقوم به الحرس الثوري الإيراني كعنصر عدم استقرار وعامل توتر، وأداة لنشر العنف والإرهاب في الشرق الأوسط وفي العالم بأسره.

وجددت الوزارة بحسب ما ذكرت وكالة الأنباء البحرينية، ”تقديرها للجهود الحثيثة والمساعي المتواصلة للولايات المتحدة الأمريكية في مواجهة أنشطة إيران العدائية وممارساتها الإرهابية وتدخلاتها السلبية في الشؤون الداخلية لدول المنطقة“.

وأضاف بيان الوزارة أن البحرين ”تتطلع إلى تحرك فاعل وحازم من قبل المجتمع الدولي لإجبار النظام الإيراني على الكف عن دعم التنظيمات والميليشيات الإرهابية واحترام سيادة الدول واستقلالها، وعدم التدخل في شؤونها الداخلية، والتوقف الفوري عن كل ما يزعزع الأمن والسلم على الصعيدين الإقليمي والدولي“.