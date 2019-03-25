ملادينوف: الوضع في قطاع غزة متوتر للغاية ونعمل مع أطراف دولية لتجنب التصعيد

قال المنسق الخاص للأمم المتحدة لعملية السلام في الشرق الأوسط، نيكولاي ملادينوف، إن الوضع في قطاع غزة متوتر للغاية، مشيرًا إلى وجود تحركات دولية؛ لتجنب التصعيد في القطاع.

وقال ملادينوف في تغريدة له على موقع تويتر، إن “ إطلاق صاروخ من غزة اليوم باتجاه إسرائيل، والذي أصاب منزلًا شمال تل أبيب وأدى إلى إصابة سبعة أشخاص، أمر غير مقبول على الإطلاق“.

ووصف ملادينوف حادث إطلاق الصاروخ ”بالخطير للغاية“، مستدركًا بالقول: ”تعمل الأمم المتحدة بكثافة مع مصر وجميع الأطراف، ولكن الوضع لا يزال متوترًا للغاية“.

وكشف موقع ”مفزاك لايف“ العبري، يوم الإثنين، عن أن إسرائيل، بعثت برسالة قاسية إلى مصر لكي تنقلها إلى قيادة حماس في غزة، بعد سقوط صاروخ فلسطيني أطلق من جنوب القطاع، حسب مزاعم إسرائيل، وأصاب منزلًا، وأدى لإصابة 7 إسرائيليين.

وأوضح الموقع العبري، أن فحوى الرسالة الإسرائيلية، ركزت على أنه في حال قيام حركة ”حماس“ بأي رد على الهجمات الإسرائيلية، فإن ذلك سيؤدي إلى حرب.

وذكرت مصادر محلية فلسطينية، أن الغرفة العملية المشتركة للأذرع العسكرية، أعلنت حالة الاستنفار والجهوزية التامة للرد على أي تصعيد إسرائيلي على قطاع غزة.

وأضافت، أن الأجهزة الأمنية والأجنحة العسكرية، أخلت جميع مواقعها في قطاع غزة؛ تحسبًا لرد إسرائيلي مفاجئ.