روسيا وإيران تعارضان القرار الأمريكي حول الاعتراف بسيادة إسرائيل على الجولان

قال التلفزيون الرسمي نقلاً عن متحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، إن تصريح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بشأن الاعتراف بسيادة إسرائيل على هضبة الجولان المحتلة ”غير مقبول“.

وقال المتحدث بهرام قاسمي: ”هذا الاعتراف غير المشروع وغير المقبول لا يغير حقيقة أنها تنتمي لسوريا“.

وعلى صعيد متصل، نقلت وكالة الإعلام الروسية اليوم الجمعة، عن المتحدثة باسم وزارة الخارجية ماريا زاخاروفا قولها: إن ”تغيير وضع هضبة الجولان سيمثل انتهاكًا مباشرًا لقرارات الأمم المتحدة“.

وكانت زاخاروفا تعلق على ما قاله الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على ”تويتر“ أمس الخميس، من أن الوقت قد حان للاعتراف بسيادة إسرائيل على الجولان التي احتلتها إسرائيل من سوريا في حرب 1967.