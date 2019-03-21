ترامب: حان وقت اعتراف أمريكا الكامل بسيادة إسرائيل على هضبة الجولان

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الخميس، إن الوقت قد حان لدعم السيادة الإسرائيلية على هضبة الجولان التي احتلتها إسرائيل في حرب 1967.

وقال ترامب في تغريدة على تويتر: ”بعد 52 عامًا، حان الوقت لاعتراف الولايات المتحدة الكامل بسيادة إسرائيل على هضبة الجولان التي لها أهمية استراتيجية وأمنية حيوية لدولة إسرائيل والاستقرار الإقليمي!“.

ويأتي موقف ترامب قبل أربعة أيام من زيارة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو للبيت الأبيض فيما يخوض حملة لإعادة انتخابه مع اقتراب موعد الانتخابات التشريعية في التاسع من نيسان/أبريل.

ويشكل تصريح ترامب دعمًا قويًا لنتانياهو الذي يطالب بهذا الاعتراف بشدة ويستغل علاقته المميزة بالرئيس الأمريكي في حملته الانتخابية، مظهرًا ما أنجزته كمكاسب شخصية في وجه خصومه.

نتنياهو يرحب

من جهته وجه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الشكر للرئيس الأمريكي ، وقال في تغريدة على تويتر: ”في وقت تسعى فيه إيران لاستخدام سوريا منصة لتدمير إسرائيل، يقدم الرئيس ترامب بشجاعة على الاعتراف بالسيادة الإسرائيلية على مرتفعات الجولان. شكرا الرئيس ترامب!“.

واحتلت إسرائيل قسما كبيرًا من مرتفعات الجولان العام 1967 ثم ضمتها.

ومنتصف تشرين الثاني/نوفمبر، صوتت الولايات المتحدة للمرة الأولى ضد قرار أممي يعتبر ضم إسرائيل للجولان ”لاغيا وليس في محله“. وكانت الدولة الوحيدة التي اتخذت هذا الموقف.