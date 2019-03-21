الجيش الإسرائيلي يستعد لمسيرة ”مليونية العودة“ في الذكرى الأولى لانطلاقها 

يستعد الجيش الإسرائيلي لمسيرة مليونية العودة التي أعلنت الفصائل الفلسطينية والهيئة الوطنية العليا لمسيرة العودة الكبرى وكسر الحصار، عن إطلاقها في الذكرى الأولى لانطلاق المسيرات العام الماضي.

وذكرت صحيفة ”يديعوت أحرونوت“ العبرية، اليوم الخميس، أن الجيش الإسرائيلي عكف على الاستعدادات اللازمة للتعامل مع السيناريوهات المتوقعة لانطلاق مليونية العودة في ذكرى يوم الأرض الموافق 30 مارس /آذار الجاري.

ولم تُخفِ الصحيفة العبرية مخاوف الدوائر الأمنية الإسرائيلية من تطور المسيرة إلى تصعيد عسكري بين حركة حماس وإسرائيل، في حال تطورت الأحداث الميدانية وأدت إلى سقوط ضحايا.

ووفقًا للصحيفة، فإن الجيش الإسرائيلي سيضاعف عدد جنوده القناصة على حدود غزة إلى 3 أضعاف، بالإضافة لعدد من كتائب المشاة لمنع اختراق الحدود، متوقعًا مشاركة أكثر من 50 ألف فلسطيني فيها، في ظل دعوة حماس وحرصها على حشد كم هائل من المتظاهرين.

وتخشى إسرائيل من سقوط عدد كبير من الضحايا، وخاصة في ظل توقعات بحضور آلاف المشاركين في المسيرة، ما سيؤدي بلا شك لمواجهة عسكرية، وخاصة أن عددًا من المناسبات الوطنية الفلسطينية تأتي بعد ذكرى يوم الأرض، مثل ذكرى النكبة ويوم الأسير الفلسطيني.

وقالت الصحيفة إن الخيار الأفضل لتجنب التصعيد هو التوصل سريعًا لتفاهمات جزئية مع حركة حماس بوساطة مصرية، تتمثل في توسيع مساحة الصيد، وإدخال المزيد من الأموال القطرية والوقود لمحطة الكهرباء.

وتوقعت الصحيفة الإسرائيلية أن تبذل حماس جهدًا كبيرًا لمنع وصول المتظاهرين إلى الحدود، في حال قامت إسرائيل بتطبيق بعض التفاهمات وتخفيف الحصار، مشيرة إلى استعداد إسرائيل لفتح معبر ”كارني“ الصناعي، وتشغيل المنطقة الصناعية، وزيادة التصاريح للتجار، مقابل تجديد المنطقة العازلة مسافة 300 متر لضمان عدم وصول المتظاهرين للحدود.

ودعت حركة حماس والهيئة الوطنية العليا لمسيرة العودة الكبرى وكسر الحصار، الفلسطينيين للمشاركة في ”مليونية العودة“ في 30 مارس /آذار الجاري، محملة إسرائيل تبعات عدم التزامها باستحقاقات التهدئة وتفاهمات وقف إطلاق النار.

وانطلقت مسيرات العودة في 30 مارس/ آذار الماضي، من خلال توجه الآلاف من الفلسطينيين إلى عدة مواقع قرب السياج الفاصل بين غزة وإسرائيل، للمطالبة بكسر الحصار المفروض على القطاع.