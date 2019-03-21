جديد ”صفقة القرن“.. مزاعم عن تبادل أراض عربية وخط نفط إلى غزة‎

عرض كتاب جديد صدر مؤخرًا بعنوان مؤسسة كوشنر ”Kushner, Inc“ ما وصفه بأنه مقتطفات من ”صفقة القرن”، أكدها عدة أشخاص أطلعوا على النسخة المقيدة والتي يتولاها الآن جاريد كوشنر، مستشار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

ونقلت صحيفة ”نيويرك ماغازين“ عن الكتاب الذي نشره الصحفي فيكي وارد، أن المعلومات الخاصة بجاريد كوشنر وعائلته، هي خلاصة مقابلات مع 220 شخصًا لهم صلة بما يقوم به كوشنر وزوجته إيفانكا ابنة الرئيس ترامب.

نقطتان جديدتان

المعلومات الخاصة بما يسمى ”صفقة القرن“ والتي نفاها جاسون غرينبلات، مبعوث ترامب للشرق الأوسط، تتضمن نقطتين جديدتين على ما سبق ونشر من معلومات أو تكهنات.

المعلومة الأولى تزعم أن خط أنابيب للنفط سيحمل البترول الخام إلى ميناء غزة، كمساعدة سعودية إضافية للشعب الفلسطيني، أما المعلومة الثانية فتدعي وجود عملية تبادل أراضٍ تشمل إعطاء الأردن للفلسطينيين أجزاء لم يتم تحديدها، وذلك في مقابل أراضٍ ستعطيها السعودية للأردن، لم يتم تبيانها.

وزعم مؤلف كتاب ”مؤسسة كوشنر“ أن صفقة القرن تشمل خمس دول بالإضافة للفلسطينيين، وأن الترتيبات الاقتصادية للمشروع الذي سيقدم رسمياً بعد الانتخابات الإسرائيلية، ستنعكس على المنطقة كلها.