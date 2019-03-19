تحت حماية الجيش الإسرائيلي.. مئات المستوطنين يقتحمون نابلس

اقتحم مئات المستوطنين، مساء الثلاثاء، قبر يوسف شرق محافظة نابلس بالضفة الغربية، تحت حماية الجيش الإسرائيلي وعناصر من الوحدات الخاصة.

وقال شهود عيان إن المستوطنين قاموا باعتلاء أسطح المنازل واقتحام عدد من البيوت.

وقالت مصادر محلية، إن مواجهات عنيفة اندلعت بين شبّان فلسطينيين والمستوطنين الذين يحميهم الجيش الإسرائيلي، ما أدى لاستشهاد شابين فلسطينيين وإصابة آخرين بجروح مختلفة.

وأضافت المصادر، أن الشهيدين هما: رائد هاشم محمد حمدان، والشاب زيد عماد محمد نوري، مشيرة إلى أن قوات الاحتلال الإسرائيلي انسحبت من المكان مصطحبة جثماني الشهيدين.

وقال الهلال الأحمر الفلسطيني:“ أن طواقمه الطبية تعاملت مع عدد من الإصابات بشظايا الرصاص الحي، وتم نقلها إلى المستشفيات لتلقي العلاج“، مشيراً إلى أن الجيش الإسرائيلي منع الكوادر الصحية من الوصول للمصابين في بعض المناطق.

في السياق ذاته، ذكرت مصادر إسرائيلية، أن سيارة اقتحمت حاجز النفق الذي يفصل بين مدينتي بيت لحم والقدس، ودهست شرطيا إسرائيليا وأصابته بجروح.

ووفقاً للمصادر، فإن السيارة المسرعة جاءت من طريق القدس باتجاه بيت لحم، وقامت باقتحام حاجز إسرائيلي، ودهست شرطيا فيما لاذ السائق بالفرار.

ونصبت قوات الاحتلال الإسرائيلي، عددا من الحواجز في الطرقات بحثاً عن السائق.

وتشهد الضفة الغربية توترا أمنيا كبيرا، في ظل اقتحامات متكررة للجيش الإسرائيلي والمستوطنين لمعظم مدن وقرى الضفة.