مستوطنون يهاجمون منزلًا فلسطينيًا جنوب نابلس

هاجم مستوطنون إسرائيليون، مساء الإثنين، منزلًا فلسطينيًا ورشقوه بالحجارة، شمال الضفة الغربية المحتلة.

وقال شهود عيان إن عددًا من مستوطني مستوطنة “يتسهار” هاجموا منزل نهاد ناجح عبدالفتاح، في بلدة عوريف، جنوب مدينة نابلس، وحطّموا زجاج عدد من نوافذه.

وأضافوا أنه لم تحدث إصابات بين السكان، فيما لاذ المستوطنون بالفرار عند وصول فلسطينين آخرين إلى المكان.

وهاجم مستوطنون، في وقت سابق، منازل فلسطينية في بلدة عينابوس المجاورة، دون وقوع إصابات.

وأطلق الجيش الإسرائيلي الاثنين، الرصاص على شاب فلسطيني فأصابه بجروح متوسطة، خلال مواجهات شرق مدينة نابلس، بحسب جمعية الهلال الأحمر الفلسطينية.