قناة إسرائيلية تكشف عن مقترح لتجريد حماس من سلاحها مقابل رفع الحصار عن قطاع غزة‎

كشفت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الخميس، عن مقترح لاتفاق يندرج تحت التفاهمات التي تدور بين إسرائيل وحركة حماس بإشراف مصري، ينتهي برفع الحصار الكامل عن قطاع غزة.

وزعمت قناة ”10“ العبرية أن المقترح يقضي بتجريد حركة حماس وجناحها العسكري من كافة أنواع الأسلحة الثقيلة، والإبقاء على الأسلحة الخفيفة، مقابل رفع الحصار وسلسلة من المشاريع الدولية الضخمة لتحسين الأوضاع في قطاع غزة.

وبحسب القناة الإسرائيلية، فإن جميع الترتيبات والشؤون الداخلية في قطاع غزة ستبقى بيد حماس والفصائل الفلسطينية المتعاونة معها، لتأسيس كيان سياسي واحد يجمع كل الفصائل تحت إشراف واحد.

وأشارت إلى أن الأسلحة الخفيفة التي ستبقى في قطاع غزة ستكون فقط لحفظ الأمن الداخلي في القطاع، وستكون تحت رقابة صارمة، بحيث لا يتم استخدامها في عمليات ”إرهابية“.

وتابعت القناة أنه بموازاة تجريد حماس من أسلحتها الثقيلة وصواريخها، سيتم رفع الحصار الإسرائيلي بالكامل عن قطاع غزة، وسيتم تنفيذ مشاريع واسعة النطاق، تشمل البنية التحتية والعمالة والصحة والتعليم، بالإضافة لفتح قناة بحرية تربط ميناء غزة بموانئ عالمية.

وتدور تفاهمات بين إسرائيل وحماس برعاية مصرية، بهدف التوصل لاتفاق وقف إطلاق نار وتهدئة طويلة الأمد، توقف مسيرات العودة وكافة فعالياتها على الحدود الشرقية لقطاع غزة، مقابل رفع الحصار تدريجيًا عن القطاع.