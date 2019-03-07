محكمة بلجيكية تدين فرنسيًا بالقتل في هجوم على متحف يهودي ببروكسل

ذكر مدعون اتحاديون أن محكمة بلجيكية أدانت، يوم الخميس، المواطن الفرنسي ”مهدي نموش“ بتهمة ”القتل بدافع الإرهاب“؛ لقتله أربعة أشخاص بالرصاص في متحف يهودي ببروكسل، بعد العودة من سوريا عام 2014.

وسيتم إعلان الحكم في وقت لاحق، وذلك بعد محاكمة استمرت شهرين، فيما يعتبر أول هجوم نفذه متشدد يحمل جنسية أوروبية بعد العودة من سوريا.

واعترف نموش (33 عامًا) بحمل بندقية كلاشنيكوف ومسدس وذخيرة، مثل التي استخدمت في إطلاق النار بالمتحف، لكن هيئة الإذاعة والتلفزيون البلجيكية العامة نقلت عن محاميه قوله، إن موكله لم يطلق النار في الهجوم الذي أودى بحياة زوجين إسرائيليين واثنين من العاملين بالمتحف.

وأبلغ نموش المحكمة بأنه ”تعرض للخداع“، بينما قال محاميه إن اللقطات المصورة لواقعة إطلاق النار مفبركة، وإن قاتلين مستأجرين جرى إرسالهما لقتل عميلين في الموساد الإسرائيلي لفقا التهمة لموكله، وهي مزاعم أغضبت أسر الضحايا والناجين.

وندد موشي كانتور، رئيس المؤتمر اليهودي الأوروبي، ”باستخدام محامي الدفاع أساليب مستهجنة ونظريات المؤامرة“، ووصف ذلك بأنه ”أمر مخزٍ“.

ووقع إطلاق النار في أيار/مايو 2014، وكان أول حادث يسلط الضوء على التهديد الذي يشكله المتشددون العائدون إلى بلدانهم في أوروبا، بعد القتال إلى جانب الفصائل الإسلامية في الحرب الأهلية السورية.