محكمة بلجيكية تحكم على المشتبه به في هجمات باريس بالسجن 20 عاما

أصدرت قاضية بلجيكية اليوم الاثنين حكما على صلاح عبد السلام، المشتبه به الرئيسي الذي لا يزال على قيد الحياة في هجمات نفذها تنظيم داعش في باريس عام 2015، بالسجن لمدة 20 عاما لتبادله إطلاق النار مع الشرطة في بروكسل عام 2016.

كما أصدرت حكما على شريكه سفيان العياري بالسجن لمدة 20 عاما أيضا بعد إدانته بالشروع في القتل بدافع الإرهاب.

ورغم أن محامي عبد السلام (28 عاما) دفع بضرورة تبرئة موكله لخطأ في الإجراءات، اتهمه المدعون بالشروع في القتل، خلال تبادل إطلاق النار في بروكسل في مارس آذار 2016 قبل أيام من اعتقاله، وطالبوا بسجنه لمدة 20 عاما.