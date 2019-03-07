قوات سوريا الديمقراطية تأمل في استكمال إجلاء المدنيين من الباغوز اليوم

أفاد قائد في قوات سوريا الديمقراطية، بأن الوحدات المدعومة من الولايات المتحدة تأمل في استكمال إجلاء المدنيين الراغبين في مغادرة آخر جيب لتنظيم داعش، في شرق سوريا اليوم الخميس.

وقالت قوات سوريا الديمقراطية: إنها تريد التأكد من أن جميع المدنيين غادروا جيب الباغوز المحاصر، قبل بدء الهجوم النهائي.

والباغوز هو آخر منطقة مأهولة يسيطر عليها التنظيم الذي كان في وقت ما يحتل مساحات واسعة من الأراضي في العراق وسوريا.

وأشارت قوات سوريا الديمقراطية إلى أن عدة آلاف، معظمهم من أسر مقاتلي التنظيم، خرجوا من الباغوز في الأسابيع القليلة الماضية إضافة إلى استسلام المئات من المقاتلين.

وقال عدنان عفرين القائد في قوات سوريا الديمقراطية: ”عمليات الإجلاء ستستمر اليوم أيضًا، ونأمل أن تكتمل اليوم“.

ومُني التنظيم بهزائم عسكرية كبيرة في العام 2017 عندما طردته قوات محلية يدعمها تحالف دولي تقوده الولايات المتحدة من مدينة الموصل العراقية، ومعقله في مدينة الرقة السورية.

ورغم أن هزيمة التنظيم في الباغوز تلوح في الأفق، فإن تقديرات واسعة النطاق تشير إلى أنه لا يزال يمثل تهديدًا أمنيًا، حيث ما زال له موطئ قدم في أراضٍ نائية، كما يمتلك القدرة على شن حرب عصابات.