حاز على أربع جوائز أوسكار… وفاة الموسيقي الأمريكي أندريه بريفين

المصدر: ا ف ب

توفي المؤلف الموسيقي وقائد الأوركسترا الأمريكي، من أصل ألماني، أندريه بريفين، الحائز على أربع جوائز أوسكار، عن 89 عامًا على ما أفادت شركة ”آي أم جي“ التي تمثله.

وكان بريفين قد تزوج الممثلة الأمريكية ميا فارو، التي أنجبت منه ثلاثة أطفال، وتبنت معه ثلاثة آخرين، من بينهم سون-يي التي أصبحت بعد ذلك شريكة حياة المخرج وودي آلن.

وولد أندرياس بريفين في برلين في السادس من نيسان/أبريل 1929، وانتقل إلى الولايات المتحدة في العام 1939 مع عائلته التي فرت من النازية.

وفي نهاية الاربعينيات بدأ يعمل في هوليوود كمنسق ومؤلف موسيقي وقد توج مسيرته بأربع جوائز أوسكار عن أفلام ”جيجي“ (1958) و“بورجي أند بس“ (1959) و“إيرما لا دوس“ (1963) و“ماي فير ليدي“ (1964).

وكان المؤلف الموسيقي الناجح، جون وليامز الذي وضع موسيقى سلسلة ”ستار وورز“ أوضح في وثائقي لهيئة ”بي بي سي“ مكرس لأندريه بريفين أن هذا الأخير كان له تأثير كبير على فنه.

وألف بريفين كذلك موسيقى الكثير من المسرحيات الكلاسيكية، ومن بينها ”ايه ستريت كار نايمد ديزاير“ التي نالت نجاحًا كبيرًا وقدمت في مدن عدة.

وكان بريفين قائد أوركسترا أيضًا، وقاد الكثير من الفرق الكبيرة، ومن بينها فرقة لندن الفلهرمونية الملكية وأوركسترا نيويورك الفلهرمونية وأوركسترا لندن السموفنية.

وإلى جانب ذلك، كان بريفين يعزف موسيقى الجاز على البيانو. وقد عزف مع المغنية الأمريكية الشهيرة إيلا فيتزغيرالد وعازف البوق ديزي غيليبسي وعازف البيانو أوسكار بترسون.

وقد نال عشر جوائز غرامي في مجالات موسيقية متنوعة، وتزوج خمس مرات أشهرها زواجه من الممثلة ميا فارو بين العامين 1970 و1979.