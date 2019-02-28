هاري كين نجم توتنهام يفلت من العقاب ويلعب ديربي لندن أمام أرسنال

أنقذ الحكم أندريه مارينير المهاجم الإنجليزي هاري كين نجم توتنهام من العقاب والغياب 3 مباريات على الأقل، بعد مشادة وقعت مع الإسباني سيزار أزبلكويتا، خلال لقاء الفريقين، الذي انتهى بفوز البلوز 2-0 .

وحسب صحيفة “ ذا صن ”، فحكم اللقاء أكد للاتحاد الإنجليزي لكرة القدم، أنه شاهد ما وقع بين اللاعبين، وأن الأمر لا يستحق قرارًا انضباطيًا، وهو ما يجعل الاتحاد الإنجليزي يقفل الملف ويسمح لهاري كين بلعب لقاء السبت القادم أمام أرسنال في ملعب ويمبلي.

وكان كين معرض لعقوبة قد تصل إلى الإيقاف 3 لقاءات على الأقل، في حال أقر حكم اللقاء بعدم مشاهدة الواقعة، في ظل لجوء الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم للفيديو؛ لمعاقبة اللاعبين المخالفين.

ومن شأن القرار أن يريح فريق توتنهام، الذي فقد هدافه في السابق؛ بسبب الإصابة، وتعرض للخسارة أمام تشيلسي، ليجد نفسه في صراع قوي مع أرسنال وتشيلسي ومانشستر يونايتد، حول المركزين الثالث والرابع، المؤهل لدوري أبطال أوروبا.

ويحتل هاري كين المركز الرابع في لائحة الهدافين بـ15 هدفًا، بفارق 3 أهداف عن المتصدر الجديد الأرجنتيني سيرجيو أغويرو، نجم مانشستر سيتي.