NBA.. رابتورز يسحق سيلتيكس في دوري السلة الأمريكي

سحق تورونتو رابتورز منافسه بوسطن سيلتيكس بنتيجة 118-95 في دوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين، يوم الثلاثاء، بفضل ظهور أكثر من لاعب بشكل رائع.

وأحرز باسكال سياكام 25 نقطة واستحوذ على ثماني كرات مرتدة وأضاف كواهي ليونارد 21 نقطة واستحوذ على ست كرات مرتدة.

وحقق رابتورز فوزه الثامن على التوالي على أرضه أمام سيلتيكس. ويتقاسم الفريقان التعادل في أربع مواجهات خلال الموسم الجاري.

وساهم سيرجي إيباكا في الفوز بعدما سجل 14 نقطة لينتصر رابتورز للمرة الثامنة في آخر تسع مباريات، فيما أضاف نورمان بويل 11 نقطة.

وأحرز ماركوس موريس 17 نقطة لسيلتيكس لكن الفريق خسر للمرة الثالثة على التوالي وتعثر للمرة الخامسة في آخر سبع مباريات.

وأضاف جيسون تاتوم 11 نقطة واستحوذ على سبع كرات مرتدة مع بوسطن، فيما أحرز زميله تيري روزير 11 نقطة أيضًا واكتفى كايري إيرفينغ بتسجيل سبع نقاط في 28 دقيقة.