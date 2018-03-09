زوجان يكسبان رزقهما عبر التنزه بسيارتهما الكلاسيكية (صور)

عبر التنقل من ركن إلى آخر في كافة أنحاء بريطانيا لتصوير أجمل الأماكن داخلها، باستخدام سيارة موريس مينور الكلاسيكية والتي صُنعت في بريطانيا في العام 1948م، تكسب منى جونز (24 عامًا) وزوجها آرون جيبسون (25 عامًا) منذ تسع أعوام رزقهما.

وذكرت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية، اليوم الجمعة، أن الزوجين حصدا جيشًا من المعجبين بصورهما، وذلك عبر صفحتهما على موقع إنستغرام Monalogue، والتي ترعاها حملات للعلامات التجارية المختلفة، حيث يصل عدد متابعيهما أكثر من 133 ألف شخص.

وذكرت جونز، من مدينة بريستول البريطانية، أن البداية كانت في العام 2012م، عند تصويرها الريف البريطاني لمساعدتها في التخلص من القلق، لتصبح مدونتها مؤخرًا مهنة لها بدوام كامل.

ويسافر الزوجان على الأقل مرة واحدة في الأسبوع لتصوير المناظر الطبيعية والساحرة في بريطانيا، لاسيما الأثرية والقديمة منها، حيث يدرسان بعناية كل أسبوع خطة تجولهما قبل الانطلاق.