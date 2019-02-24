انهيار جديد للعملة الإيرانية.. الدولار يقفز بأكثر من ألف تومان في يوم واحد

سجل الدولار الأمريكي، اليوم الأحد، ارتفاعًا ملحوظًا أمام العملة الإيرانية، بعد أن قفز إلى 1150 تومان في يوم واحد، في ضربة جديدة لهذه العملة التي تواصل السقوط؛ في ظل أزمة اقتصادية تعانيها البلاد.

وأفاد تقرير لوكالة أنباء ”خبر أونلاين“ الإيرانية، أن الدولار سجل اليوم سعرًا وصل إلى 13 ألفًا و650 تومان في مراكز الصرافة، بعدما كان يُقدر، أمس السبت، بحوالي 12 ألف تومان.

وأضاف التقرير، أن اليورو سجل 15 ألفًا و600 تومان، حيث شهد ارتفاعًا بـ 800 تومان مقارنة مع أمس السبت.

وتشهد قيمة العملة الإيرانية تراجعًا حادًا أمام العملات الأجنبية، لا سيما الدولار الأمريكي، في ظل الأزمات الاقتصادية التي تشهدها البلاد؛ نتيجة تراجع المبيعات النفطية والعقوبات الدولية المفروضة على طهران.