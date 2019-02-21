تراجع أسعار الذهب مع صعود الدولار

ظل الذهب، الخميس، دون ذروة العشرة أشهر التي سجلها في الجلسة السابقة مع صعود الدولار، بعد أن جدد محضر أحدث اجتماع لمجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) توقعات رفع الفائدة هذا العام، وسط ترقبات المستثمرين لمحادثات إنهاء النزاع التجاري بين الصين والولايات المتحدة.

وفي الساعة 5:29 بتوقيت غرينتش، كان السعر الفوري للذهب مرتفعًا 0.1 % إلى 1339.88 دولار للأوقية (الأونصة) بعد أن لامس 1346.73 دولار في الجلسة السابقة، وهو أعلى مستوى له منذ 19 أبريل / نيسان.

ونزلت عقود الذهب الأمريكية الآجلة 0.4 % إلى 1342.8 دولار للأوقية.

وقالت مارغريت يانغ، محللة السوق لدى سي.ام.سي ماركتس في سنغافورة: ”هناك أسباب فنية وأساسية لهذا التراجع في أسعار الذهب حيث إنه يتعرض لبعض ضغوط البيع الفنية في اللحظة الحالية“.

وأضافت يانغ أن الدولار انتعش بعد الكشف عن وقائع الاجتماع وأن متداولي الذهب يبيعون لجني الأرباح.

واستقر مؤشر الدولار، الذي يقيس العملة مقابل سلة من ست عملات رئيسية، عند 96.518.

وقال مجلس الاحتياطي الاتحادي، في محضر اجتماعه الأحدث في يناير / كانون الثاني، إن الاقتصاد الأمريكي وسوق العمل الأمريكية مازالا قويين، مما شجع على توقع رفع الفائدة مرة أخرى واحدة على الأقل هذا العام.

وزاد البلاديوم 0.1 % في المعاملات الفورية إلى 1490 دولارًا للأوقية. كان معدن الحفز الذاتي اجتاز مستوى 1500 دولار النفسي المهم خلال الجلسة السابقة بفعل مشاكل المعروض في السوق.

ونزل البلاتين 0.2 % إلى 821 دولارًا للأوقية في حين انخفضت الفضة 0.1 % إلى 16.01 دولار.