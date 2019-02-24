مسؤول إيراني: لا سبيل لكسر العقوبات سوى تمرير اتفاقية مجموعة مراقبة العمل المالي 

قال نائب وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، اليوم الأحد، إنه لا سبيل أمام بلاده لكسر العقوبات الأمريكية إلا بالانضمام إلى اتفاقية مجموعة مراقبة العمل المالي FATF.

ونقلت وكالة أنباء الطلبة الإيرانية عن عراقجي خلال استضافة من قبل لجنة برلمانية، اليوم، قوله: ”نحتاج إلى الانضمام إلى مجموعة العمل المالي المعنية بغسل الأموال وتمويل الإرهاب، لكسر العقوبات“.

ووافقت مجموعة مراقبة العمل المالي (فاتف) ،الجمعة الماضية، على تعليق الإجراءات ضد إيران للمرة الثالثة على التوالي وأمهلتها أربعة أشهر إضافية للامتثال إلى معايير المجموعة والانضمام إلى اتفاقيتي مكافحة الجريمة الدولية (بالرمو) ومكافحة تمويل الإرهاب (سي إف تي).

وقدمت الحكومة الإيرانية في آذار/مارس الماضي، أربع لوائح للامتثال إلى معايير ”فاتف“، ولكنها بعد أشهر من الخلافات الحادة بين دوائر صنع القرار، لم تنجح إلا في لائحتين بشأن تعديل قانونين محليين لمكافحة تمويل الإرهاب وغسل الأموال بتدخل من مجلس تشخيص مصلحة النظام.

ويدرس مجلس تشخيص مصلحة النظام حاليًا مشروع انضمام إيران إلى الاتفاقيتين ولكن تسريبات ترجح رفض المشروع الحكومي بسبب معارضة من الأوساط المقربة من الحرس الثوري الإيراني.